ARD Radiofestival. Hörbar – Musik grenzenlos

Am Tresen steht für Sie Bianca Schwarz (Moderation)

Ihr Barkeeper ist Martin Kersten (Musikredaktion)

(Produktion: hr2-kultur)

Musik ohne Grenzen wird im ARD Radiofestival sonntags zu später Stunde an der "Hörbar" serviert. Ob Globale Musik, Chanson, Folk, Jazz, Singer/Songwriter, Klassik oder Filmmusik - hier ist alles möglich, was gefällt und sich gut kombinieren lässt. Eine Stunde mit handverlesenen Zutaten aus aller Welt, die musikalisch scheinbar weit Auseinanderliegendes ganz nah zusammenrücken lässt, Genregrenzen überwindet und zum entspannten Zuhören einlädt.

Nancy Vieira

Nôve kretxêu



Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys

Between the devil and the deep blue sea



Brad Mehldau

Variations on bach' s goldberg theme: variation iii, major 7/4



Francis Aeol

Assisting fortune



Balkon Jazz Ballett

Rondo Alla Turca



Markus Stockhausen

Warmlicht



Ensemble Anchiskhati

Area



Arooj Aftab

Aey nehin



Thimo Niesterok

Stepping forward



Cristina Branco

Este e o outro



Bryan Ferry Orchestra

Bitters end



Kahn, Daniel; Shulman-Ment, Jake

Tom Trauberts Kloglid



Evelyn Kryger

Yemen