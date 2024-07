Arashi beim Freejazzfestival Saarbrücken

Von Karsten Neuschwender

Das Freejazzfestival Saarbrücken hat sich in den neun Jahren seines Bestehens ein beachtliches internationales Renommee erworben. Regelmäßig sind prägende Figuren auch aus den Pionierzeiten des Free Jazz zu Gast. In diesem Jahr der fast 80-jährige Akira Sakata - Klarinettist, Saxofonist, Komponist und Schauspieler. In dieser Mischung schafft er in seinem Trio Arashi mit dem Bassisten Johan Berthling und dem Drummer Paal Nilssen-Love Grooves, die im Geist noch lange nachpulsieren. Und wenn er mit seiner geheimnisvollen Stimme rezitiert, bekommt das Konzert die Magie japanischer Sprachrituale.



Akira Sakata, Johan Berthling, Paal Nilssen-Love:

Dora

Colour Flames

Man Came from Strange Kiswahiri

Arashi



Traditionell:

Ondo No Hunauta

Arashi





Arashi:

Akira Sakata (Saxofon, Klarinette, Klangschale, Glocken, Stimme)

Johan Berthling (Bass)

Paal Nilssen-Love (Schlagzeug, Percussion)



Konzert vom 23. März im Gemeindezentrum Alte Kirche, Saarbrücken