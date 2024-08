Antrittskonzert Daniele Gatti bei der Sächsischen Staatskapelle Dresden

Arnold Schönberg:

„Verklärte Nacht" (Fassung für Streichorchester)

Gustav Mahler:

Sinfonie Nr. 1 D-Dur „Titan"

Sächsischen Staatskapelle Dresden

Leitung: Daniele Gatti

(zeitversetzte Übertragung aus der Semperoper Dresden)



Dresdner Musikfestspiele

Johann Sebastian Bach:

„Das Wohltemperierte Klavier“ Teil II BWV 870-893

Philip Lasser:

„The Art of Memory“, 12 Preludes for Solo Piano in descending chromatic order from E to F (Uraufführung)

Anton Mejias (Klavier)

(Konzert vom 18. Mai 2024 im Palais im Großen Garten Dresden)

Es war ein Paukenschlag, als bekannt wurde, dass Christian Thielemann die Staatskapelle Dresden im Juli 2024 verlassen und der Italiener Daniele Gatti mit Beginn der Spielzeit 2024/25 sein Nachfolger als Chefdirigent des traditionsreichen Orchesters werden wird. Gatti stand hier im Februar 2000 auf Einladung von Guiseppe Sinopoli erstmals am Pult und spürte ein musikalisches Einvernehmen, wie er es selten erlebt habe. Im Mittelpunkt seiner Auftaktspielzeit steht der Beginn eines Mahler-Zyklus‘, des ersten in der Geschichte der Sächsischen Staatskapelle überhaupt.