Als der Jazz ans Licht kam – Das 1. Newport Jazz Festival

Von Henry Altmann

Mit 20.000 Dollar initiierte der Bostoner Jazzclubbetreiber George Wein am 17. und 18. Juli 1954 das erste Open Air Jazz Festival. 13.000 Besucher*innen hörten auf dem Rasen vor dem Newport Casino Acts wie Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan, Eddie Condon oder Oscar Peterson. Das Newport Jazz Festival erlebte legendäre Performances, Randale und Rebellen, Radiomitschnitte und Filmdokus, es wurde ausgesiedelt und wieder zurückgeholt, stand am Rande des Ruins. Mit diesem Event hat sich der Jazz auch auf den Weg gemacht aus dunklen Kellern ins Licht von Tag und Aufmerksamkeit.



Eddie Condon:

Bye an‘ Bye

Eddie Condon And His all-Stars



Thelonious Monk:

Round Midnight

Miles Davis & Ensemble



Charles Edward Berry:

Sweet Little Sixteen

Chuck Berry & Ensemble



Forrest “Chico” Hamilton:

Blue Sands

Chico Hamilton Quintet



Billy Strayhorn:

Johnny Come Lately

Cecil Taylor Quartet



Charles Mingus:

Folk Forms No. 1

Charles Mingus Quartet



Edward Kennedy “Duke” Ellington:

Diminuendo and Crescendo in Blue

Duke Ellington & His Orchestra



Seymour Simons, Gerald Marks:

All of Me

Sarah Vaughan & Ensemble



Cole Porter:

High Society Calypso

Louis Armstrong & His Band



Vincent Youmans, Irving Caesar:

Tea for Two

Anita O’Day & Ensemble



Miles Davis:

Miles Runs the Voodoo Down

Miles Davis Quartet



Richard Rogers:

My Favorite Things

John Coltrane Quartet