aktuelle Jazzaufnahmen

Von Ralf Dombrowski

"File Under Jazz" - mit diesem Hinweis versehen manche Plattenfirmen ihre Neuveröffentlichungen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt in den Verkaufs-Regalen der Plattenläden und in den Sparten der Streaming- und Download-Portale. Was dann dort tatsächlich alles unter "Jazz" einsortiert wird, ist immer noch extrem breit gefächert: nicht nur stilistisch, sondern auch qualitativ. Selbst für Fans kann es da schwer sein, sich zu orientieren. Einmal in der Woche präsentierten deshalb die Autor*innen des ARD Radiofestivals bemerkenswerte Neuerscheinungen aus der vielfältigen Welt des Jazz.



Anton Bruckner:

Bruckner 4

Jazzrausch Big Band



PAGE 2 Peter Bergander:

If You Like It

Nils Landgren Funk Unit



Esbjörn Svensson

Elevation Of Love

Magnus Öström & Dan Berglund



Kristin Asbjørnsen

Løfte

Kristin Asbjørnsen

Jacques Prevert, Joseph Koma:

Autumn Leaves

Arooj Aftab:

Kenny Barron:

Tragic Magic

Kenny Barron



Malik Mezzadri:

Joyeux Printemps

Magic Malik Jazz Association



Benjamin Koppel

Puerto Rican Rumble

Koppel Blade Koppel



Oded Tzur:

Child You

Oded Tzur