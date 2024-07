aktuelle Jazzaufnahmen

Von Konrad Bott

„File Under Jazz" - mit diesem Hinweis versehen manche Plattenfirmen ihre Neuveröffentlichungen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt in den Verkaufs-Regalen der Plattenläden und in den Sparten der Streaming- und Download-Portale. Was dann dort tatsächlich alles unter „Jazz" einsortiert wird, ist immer noch extrem breit gefächert: nicht nur stilistisch, sondern auch qualitativ. Selbst für Fans kann es da schwer sein, sich zu orientieren. Einmal in der Woche präsentierten deshalb die Autor*innen des ARD Radiofestivals bemerkenswerte Neuerscheinungen aus der vielfältigen Welt des Jazz.



Artie Black, Hunter Diamond:

Catlett

Artie Black (Tenorsaxofon, Bassklarinette)

Hunter Diamond (Tenorsaxofon & Flöte)

Matt Ulery (Bass)

Neil Hemphill (Schlagzeug)



Mali Obomsawin:

Wawasint8da (Live)

Odana (Live)

Mali Obomsawin (Gesang, Bass)

Magdalena Abrego (Gitarre)

Allison Burik (Bassklarinette, Altsaxofon)



Natsuki Tamura, Satoko Fuji:

On the Flyway

Natsuki Tamura (Trompete)

Satoko Fuji (Klavier)



Matt Choboter:

Buried Language

Pupa Karma

Matt Choboter (mikrotonal präpariertes Klavier)

Jan Kadereit (Perkussion)

Calum Builder (Altsaxofon)

Miguel Crozzoli (Tenorsaxofon)

Michael Biel (Baritonsaxofon)



Robert Mitchell, Neil Charles, Mark Sanders:

Spark of the Catalyst (Parts I - IV)

Be Kind Through it All

Robert Mitchell (Klavier)

Neil Charles (Bass)

Mark Sanders (Schlagzeug)