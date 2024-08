Aix-en-Provence Festival

per Mail teilen

Christoph Willibald Gluck: Iphigénie En Aulide

Iphigénie: Corinne Winters

Agamemnon: Russell Braun

Clytemnestre: Véronique Gens

Achille: Alasdair Kent

Calchas: Nicolas Cavallier

Diane: Soula Parassidis

Patrocle, Arcas: Tomasz Kumiêga



Christoph Willibald Gluck: Iphigénie En Tauride

Iphigénie: Corinne Winters

Oreste: Florian Sempey

Pylade: Stanislas De Barbeyrac

Thoas: Alexandre Duhamel

Diane: Soula Parassidis

Un Ministre, Un Scythe: Tomasz Kumiêga



Le Concert D'Astrée

Leitung: Emmanuelle Haïm

(Aufführung vom 5. Juli 2024 im Grand Théâtre de Provence)

Ein Unterfangen mit wagnerschen Ausmaßen: die Zusammenführung zweier Operntragödien Christoph Willibald Glucks beim Festival d'Aix-en-Provence. Die Kombination der beiden Iphigenien-Tragödien erzählt die Vor- und Nachgeschichte. Weil König Agamemnon in den trojanischen Krieg ziehen will, muss er auf Göttergeheiß die Tochter in Aulis opfern. Doch Iphigenie wird „entrückt“ auf die Insel Tauris, wo sie auf die Überlebenden der Familie trifft, um diese wiederum opfern zu müssen. Es ist ein monströses Familienunternehmen, dessen enorme Kräfte von Regisseur Dmitri Tcherniakov und Dirigentin Emmanuelle Haïm gebündelt werden.