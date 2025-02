per Mail teilen

Oper in 5 Akten



Ercole: Yannick Debus

Dejanira: Alena Dantcheva

Iole: Anita Rosati

Hyllo: David Tricou

Giunone: Flore van Meerssche

Venere, Pasithea, La Bellezza: Chelsea Marilyn Zurflüh

Paggio: Arnaud Gluck

Licco: Andrés Montilla Acurero

Nettuno, Eutyro, Mercurio: Hans Porten

Il Gusto Barocco

Leitung: Jörg Halubek



(Studioproduktion des SWR im Funkstudio Stuttgart 2023)

Komponistinnen werden gerade entdeckt. Zu ihnen gehört auch die Barockkomponistin Antonia Bembo. Ihre Lebensgeschichte ist erstaunlich. Sie trennt sich von einem gewalttätigen Mann und kommt am Hof Ludwig XIV. in Frankreich unter und komponiert mit großer Produktionskraft. Aber vieles bleibt versteckt. So auch ihre Oper "L'Ercole amante" aus dem Jahr 1707 über das dramatische Ende des mythischen Herkules aufgrund der Eifersucht seiner Frau. Liebe und Gewalt: damit kannte sich Antonia Bembo aus. Die Oper wird erst 2023 durch das Stuttgarter Ensemble Il Gusto Barocco uraufgeführt. Für das bemerkenswerte Stück ist das Ensemble auch ins Studio gegangen.

ARD Oper vom 8.2.2025 | Antonia Bembo: „L'Ercole amante“