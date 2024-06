Alexander Zemlinsky: "Der Kreidekreis"

per Mail teilen

Oper in 3 Akten

Tschang-Haitang: Pauliina Linnosaari

Frau Tschang, ihre Mutter: Christina Niessen

Tschang Ling, ihr Bruder: Julian Orlishausen

Tang, ein Kuppler: Klaus Schneider

Pao, ein Prinz: Matthias Wohlbrecht

Ma, ein Mandarin: Renatus Mészár

Yü-Pei, seine Gattin ersten Ranges: Barbara Dobrzanska

Tschao, Sekretär bei Gericht: Armin Kolarczyk

Tschu-Tschu: Marcus Calvin

Blumenmädchen: Henriette Schein

Hebamme: Christina Niessen

Erster Kuli: Doru Cepreaga

Zweiter Kuli: Oliver Huttel

Badische Staatskapelle

Musikalische Leitung: Johannes Willig

(Zeitversetzte Liveübertragung aus dem Badischen Staatstheater in Karlsruhe)

In Alexander Zemlinskys Oper, 1933 in Zürich nach dem gleichnamigen Schauspiel von Klabund erstaufgeführt, geht es um die Willkür der Mächtigen und den immerwährenden Kampf Gut gegen Böse und Arm gegen Reich - Themen, die uns bis heute beschäftigen. Bekannt ist der Stoff zwar durch Bertolt Brechts Theaterstück geworden, aber Zemlinsky ist ihm vorangegangen. Dass die Oper vielleicht zu Unrecht eher unbekannt ist, liegt am Emigrantenschicksal des jüdischen Komponisten. Das Badische Staatstheater unternimmt die Rehabilitation des Werks und seines bis heute sträflich unterschätzten Komponisten.