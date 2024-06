Alexander Raskatov: "Animal Farm"

per Mail teilen

Old Major: Gennady Bezzubenkov

Napoleon: Wolfgang Bankl

Snowball: Michael Gniffke

Squealer: Andrei Popov

Boxer: Stefan Astakhov

Benjamin / Pigetta: Karl Laquit

Minimus: Artem Krutko

Clover: Margaret Plummer

Muriel: Isabel Signoret

Blacky: Elena Vassilieva

Mollie: Holly Flack

Mr. Jones: Daniel Jenz

Mrs. Jones: Aurora Marthens

Mr. Pilkington: Clemens Unterreiner

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Alexander Soddy



(Aufführung vom 2. März 2024 in der Staatsoper Wien)

Die Revolution frisst ihre Kinder, auch wenn es Tiere sind. George Orwells "Animal Farm" ist als Parabel auf die Pervertierung der sozialistischen Ideen in der Sowjetunion gedacht. Auch der 1953 in Moskau geborene Alexander Raskatov war Repressionen ausgesetzt. In den 1990er-Jahren verließ der Komponist seine Heimat und hat sich 2023 Orwells Tierfabel angenommen. Musikalisch bedient sich Alexander Raskatov einer vielschichtig avancierten, nervös zuckenden und durchaus auch von tierischen Assoziationen inspirierten Klangsprache, die umso tonalere und eingängigere Züge zeigt, je mehr sich die Tiere den Menschen wieder annähern und grausam werden. Eine bittere Pointe.