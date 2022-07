Yuval Weinberg hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert

per Mail teilen

Yuval Weinberg, seit der Saison 2020/2021 Chefdirigent des SWR Vokalensembles, hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Sommer 2026 verlängert.

Yuval Weinberg SWR

2019 wurde er von den Mitgliedern des SWR Vokalensembles einstimmig zum zukünftigen Chefdirigenten gewählt. Ein Jahr spät trat Yuval Weinberg sein Amt an, als jüngster Chefdirigent eines ARD Ensembles. Auch wenn im Zuge der vergangenen zwei Pandemiejahre viele gemeinsame Projekte nur unter starken Einschränkungen realisiert werden konnten, an der gegenseitigen Wertschätzung von Yuval Weinberg und dem SWR Vokalensemble hat sich nichts geändert, ganz im Gegenteil. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung schafft der SWR Planungssicherheit und bindet Yuval Weinberg bis Juli 2026 an das SWR Vokalensemble.