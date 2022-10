per Mail teilen

Vor dem interaktiven Konzert "Ein Spiel" mit dem SWR Vokalensemble haben wir Chefdirigent Yuval Weinberg backstage getroffen.

Spielchen gefällig? Bei einem ungewöhnlichen Konzert in der "Garage 229" in Stuttgart lassen Yuval Weinberg und das SWR Vokalensemble das Publikum per Glücksrad das Programm bestimmen. Aber Achtung, wenn der Joker kommt – dann müssen auch die Zuschauer*innen flexibel sein ...