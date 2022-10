Ligeti 100 beim Festival Milano Musica

per Mail teilen

Datum: Mittwoch, 31. Mai 2023 Beginn: 20:30 Uhr

Ort: Teatro alla Scala

Via Filodrammatici, 2

20121 Milano MI

Lageplan Veranstalter: Tickets Milano Musica Programm: György Ligeti

Magány

für dreistimmigen Chor a cappella

Hajnal I – II – III

für gemischten Chor a cappella

Lux aeterna

für 16-stimmigen Chor a cappella

Martin Smolka

Walden the Distiller of Celestial Dews

für Chor und Schlagzeug

György Ligeti

Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin

für 16-stimmigen Chor a cappella

Martin Smolka

Sicut nix

für 24-stimmigen Chor a cappella

(Italienische Erstaufführung) Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Dirigent

Vor einem Jahr war das SWR Vokalensemble erstmals beim Festival Milano Musica zu Gast, damals in der Kirche San Marco mit einer Uraufführung von Stefano Gervasoni. Die nächste Einladung folgte sofort: Ligeti und Smolka in der Mailänder Scala! Zwei Komponisten, die eigensinnig und völlig abseits der breiten Straße des Erfolgs ihren Weg gegangen sind und genau damit erfolgreich wurden. Beide sind Künstler, deren Phantasie sich an Bildern entzündet. Die Musik aber, die dabei entsteht, könnte unterschiedlicher kaum sein.