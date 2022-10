Ligeti und Feldman – im Muziekgebouw Amsterdam

Datum: Donnerstag, 30. März 2023 Beginn: 20:15 Uhr

Ort: Muziekgebouw aan't IJ

Piet Heinkade 1

NL-1019 BR Amsterdam

0031-(0)20 788 20 00

muziekgebouw.nl Lageplan Muziekgebouw aan't IJ 1 0,0 '> Vorverkauf: Muziekgebouw aan't IJ

Piet Heinkade 1

NL-1019 BR Amsterdam

0031-(0)20 788 20 00

https://www.muziekgebouw.nl Programm: Orlando di Lasso

Lagrime di San Pietro

für gemischten Chor a cappella (Auswahl)

György Ligeti

Sonate

für Viola solo (Auswahl)

György Ligeti

Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin

für 16-stimmigen Chor a cappella

Morton Feldman

Rothko Chapel

für Sopran, Alt, gemischten Chor und Instrumente Mitwirkende: Geneviève Strosser, Viola

Markus Stange, Celesta

Dominique Vleeshouwers, Schlagzeug

SWR Vokalensemble

Bas Wiegers, Dirigent

Sie waren polare Gegensätze, Morton Feldman und György Ligeti. Der überschwängliche Feldman schrieb ruhige, fast mystische Musik. Der zurückhaltende Ligeti komponierte ausgelassene Klangwelten. Doch beide treffen mit ihrer intensiven Chormusik mitten ins Herz. Dasselbe gilt für den Renaissance-Komponisten Orlando di Lasso. Der meisterhafte Madrigalzyklus "Lagrime di San Pietro" ist sein Schwanengesang. "Rothko Chapel" für Chor, Viola, Celesta und Schlagzeug ist eine Hommage von Feldman an den Künstler Mark Rothko, mit dem er gut befreundet war. Das Werk ist nach der Kapelle in Houston benannt, in der dunkle Werke von Rothko hängen. So wie die scheinbar monochromen Gemälde den Besucher umgeben, zieht Feldmans Musik den Zuhörer in eine Welt der Stille und Kontemplation. Ligetis "Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin" sind emotional aufgeladene Lieder: dicht und komplex, aber unwiderstehlich.