Schul- und Familienkonzert: JETZT oder NIE?

Datum: Sonntag, 30. Januar 2022 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Kunstmuseum

Kleiner Schloßplatz 1

70173 Stuttgart

0711-21 61 96 00

0711 21619625

fuehrung@kunstmuseum-stuttgart.de

Informationen Programm: JETZT oder NIE?

Evergreens von den Comedian Harmonists, Kanons von Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart u. a. Mitwirkende: Hubert Mayer, Tenor

Alexander Yudenkov, Tenor

Bernhard Hartmann, Bass

Mikhail Shashkov, Bass

Michael Kuhn, Klavier

Hits der Comedian Harmonists, Evergreens, internationale Volksweisen und Kanons verschiedener Komponisten haben die vier Sänger des SWR Vokalensembles bei diesem Konzert im Handgepäck. In Frack und Zylinder sorgen sie dafür, dass ihr junges Publikum dieses Konzert JETZT genießt und NIE vergessen wird! Dafür steht das humorvolle und mitreißende Programm. All dies garantieren auch die vielen Mitmachaktionen für junges Publikum und die ganze Familie: mitsingen, mittanzen und vieles mehr. Und im Anschluss an das Konzert kann man bei einer Familienführung die passenden Kunstwerke im Museum bestaunen. JETZT oder NIE heißt diese Gelegenheit, Ohr und Auge, Bild und Klang, Konzentration und Spaß in diesem generationenübergreifenden Konzert zusammenzubringen.