Ligeti 100 in Budapest

per Mail teilen

Datum: Freitag, 26. Mai 2023 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Georg Solti Kammermusiksaal

Franz-Liszt-Musikakademie

Liszt Ferenc tér 8

1061 Budapest

Lageplan Vorverkauf: Franz-Liszt-Musikakademie

Liszt Ferenc tér 8

1061 Budapest

0036 1 3210690

https://concert.lisztacademy.hu/ Programm: György Ligeti

Magány

für dreistimmigen Chor a cappella

Hajnal I – II – III

für gemischten Chor a cappella

Peter Eötvös

Drei Madrigalkomödien

für zwölfstimmigen Chor a cappella

György Ligeti

Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin

für 16-stimmigen Chor a cappella

Lux aeterna

für 16-stimmigen Chor a cappella

Márton Illés

Neues Werk für Chor a cappella

(Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR) Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Dirigent

Im September 1945 saß ein junger Mann im Foyer der Franz Liszt-Musikakademie in Budapest und wartete sehnsüchtig auf die Nachricht, dort aufgenommen zu werden. Bei Béla Bartók wollte er studieren, doch der war gerade in den USA verstorben. Studiert hat er dann trotzdem dort und einige Jahre später ebenfalls dort unterrichtet. Das SWR Vokalensemble singt zum 100. Geburtstag von György Ligeti in den heiligen Hallen der ungarischen Musik: Musik von György Ligeti und Peter Eötvös, dazu eine Uraufführung von Márton Illés.