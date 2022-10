SWR Vokalensemble beim Musikfest Stuttgart (Livestream)

Im Livestream auf SWRClassic.de

Datum: Donnerstag, 22. Juni 2023 Beginn: 20:00 Uhr

19 Uhr Konzerteinführung Ort: Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

https://swrservice.de/swr-classic Programm: György Ligeti

Magány

für dreistimmigen Chor a cappella

Reggel

für gemischten Chor a cappella

Éjszaka

für gemischten Chor a cappella

Hajnal I – II – III

für gemischten Chor a cappella

Lux aeterna

für 16-stimmigen Chor a cappella

Márton Illés

Neues Werk

für Chor a cappella

(Deutsche Erstaufführung)

György Ligeti

Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin

für 16-stimmigen Chor a cappella

Martin Smolka

Walden, the Distiller of Celestial Dews

für gemischten Chor und Schlagzeug Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Dirigent

Nach der Vier-Länder-Tournee quer durch Europa findet das Stuttgarter Jubiläumskonzert beim Musikfest Stuttgart statt: Hier verbindet sich Ligetis Chormusik mit dem Festivalthema Natur: Naturstücke, Stimmungsbilder und Klangmalerei auf Texte des großen ungarischen Dichters Sándor Weöres und Friedrich Hölderlins. Zudem gibt es auch das neue Stück von Márton Illés zu hören und dazu Martin Smolkas ersten Chorzyklus für das SWR Vokalensemble, der dieses Jahr 20 Jahre alt wird. Walden, der Aussteiger von Henry David Thoreau, stand hier Pate: von einem, der auszog, zwei Jahre lang ohne einen Penny in der Tasche zu leben. Nur in der Natur und von dem, was sie an Schutz und Nahrung bietet.