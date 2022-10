Ligeti-Experiment: Musik und Bilder

per Mail teilen

Datum: Dienstag, 21. März 2023 Beginn: 13:00 Uhr

Lageplan Tickets

Programm: György Ligeti

Lux aeterna

für 16-stimmigen Chor a cappella

Hälfte des Lebens aus Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin

für 16-stimmigen Chor a cappella

Martin Smolka

Sicut nix für 24-stimmigen Chor a cappella (Auswahl)

Knut Nystedt

Komm, süßer Tod

Filmpremieren

SWR Erklärfilm »Lux aeterna« mit Yuval Weinberg

Schülerfilm »Das Ligeti-Experiment« Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Dirigent

György Ligeti 1965 picture-alliance / Reportdienste brandstaetter images/Nachlass Otto Breicha

György Ligeti ist geradezu prädestiniert dazu, Jugendliche für Neue Musik zu begeistern. Er ist ein unkonventioneller Querkopf, dem Witz und Charme buchstäblich aus den Augen blitzen, und er steckt voller verrückter Ideen. Seine Musik lässt plastische Bilder und ganze Landschaften und Skulpturen vor dem inneren Auge entstehen. Uhrwerke, Wolken, groteske mechanische Puppen, galaktische Klangnebel … Die ARD Rundfunkanstalten rufen zum deutschlandweiten Musikvermittlungsprojekt "Das Ligeti-Experiment" auf. Das SWR Vokalensemble bietet Workshops an, in denen die Schülerinnen und Schüler lernen, ihren Ohren zu trauen und ihre inneren Bilder und Phantasien in einen Film zu verwandeln. Als Abschlussveranstaltung gibt es zwei Filmpremieren, das Vokalensemble singt dazu neue Musik, die Bilder malt.