Takt und Rhythmus – eine Zeitreise zu den Comedian Harmonists

Datum: Sonntag, 22. Januar 2023 Beginn: 16:00 Uhr

Ort: Deutsches Uhrenmuseum

Robert-Gerwig-Platz 1

78120 Furtwangen

07723 9202800

email@deutsches-uhrenmuseum.de

Programm: Eine Zeitreise zu den Comedian Harmonists Mitwirkende: Kammermusikensemble des SWR Vokalensembles:

Hubert Mayer und Alexander Yudenkov, Tenor

Benrhard Hartmann und Mikhail Shashkov, Bass

Michaek Kuhn, Klavier

In Frack und Zylinder sorgen vier Sänger des SWR Vokalensembles und ihr Pianist in diesem Konzert mit Hits der Comedian Harmonists und Evergreens dafür, dass auch ihr junges Publikum im Takt und Rhythmus bleibt. Und bei einem Konzert im Uhrenmuseum darf der Kanon "Große Uhren machen tick, tack" nicht fehlen, genauso wie das Lied "Meines Großvaters Uhr hängt da draußen im Flur". Dass die Zeit bei diesem Konzert wie im Flug vergeht, dafür sorgt das humorvolle und mitreißende Programm. Und dafür sorgen die vielen Mitmachaktionen für das junge Publikum und die ganze Familie: mittanzen, Rätsel lösen und vieles mehr. Eine Gelegenheit, Ohr und Auge, Rhythmus und Klang, Konzentration und Spaß in diesem generationsübergreifenden Konzert zusammenzubringen. Dauer: ca. 60 Minuten. Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren und deren Familien sowie für die Klassen 1-4. Unterrichtsmaterialien sind 4 Wochen vor dem Konzert auf schulmusik-online.de verfügbar.