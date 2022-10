Ligeti 100 beim Festival Manifeste Paris

per Mail teilen

Datum: Montag, 19. Juni 2023 Beginn: 20:30 Uhr

Ort: Cité de la musique

223 Avenue Jean Jaurès

75019 Paris

+33 1 44844484

György Ligeti

Drei Phantasien nach Friedrich Hölderlin

für 16-stimmigen Chor a cappella

Márton Illés

Neues Werk

für Chor a cappella

(Französische Erstaufführung)

György Ligeti

Lux aeterna

für 16-stimmigen Chor a cappella

Justė Janulytė

Neues Werk über Lux aeterna

für 16-stimmigen Chor und Elektronik

(Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR und des IRCAM)

Alberto Posadas

Ubi sunt

für 24-stimmigen Chor a cappella

(Französische Erstaufführung) Mitwirkende: SWR Vokalensemble

IRCAM

Yuval Weinberg, Dirigent

Nachdem Ligeti Ungarn verlassen hatte, fand er bei Karlheinz Stockhausen im elektronischen Studio des WDR eine erste Heimat und experimentierte mit Bändern, Modulatoren & Co. Sein erster großer Erfolg "Atmosphères" verdankt dieser Erfahrung viel. Und auch "Lux aeterna", die vokale Version dieser Idee. Jetzt hat das IRCAM, das elektronische Studio in Paris, die litauische Komponistin Justė Janulytė beauftragt, ein Stück für Chor und Elektronik zu schreiben, das sich auf "Lux aeterna" bezieht. Und Ligeti wird mit Alberto Posadas Musik in Beziehung gebracht und stellt sich der Frage, ob die Menschen früherer Zeiten Spuren im Bewusstsein der Menschen von heute hinterlassen haben.