Datum: Freitag, 15. April 2022 Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Kölner Philharmonie

Bischofsgartenstraße 1

50667 Köln

Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: Kölner Philharmonie

Bischofsgartenstraße 1

50667 Köln

0221 / 280 280



Informationen Programm: Luis de Victoria

Lamentationen (Auswahl)

Felix Mendelssohn Bartholdy

Das Leiden Christi aus dem Oratorium "Christus" für Solotenor, Chor und Orchester

Richard Wagner

Karfreitagszauber aus dem Bühnenweihfestspiel "Parsifal"

Gustav Mahler

Totenfeier, Sinfonische Dichtung für großes Orchester

Claudio Monteverdi

Crucifixus für Chor a cappella Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Benjamin Goodson, Einstudierung

Gürzenich-Orchester Köln

Pablo Heras-Casado, Leitung

Ein Unbequemer wird unschuldig zum Tode verurteilt. Einer, der die Wahrheit sagt. Verraten von seinen besten Freunden. Verleumdet von einem wütenden Mob. Verurteilt von einer fremden Besatzungsmacht, die politische Unruhen befürchtet. Mord als göttliches Erlösungswerk? Musik aus sechs Jahrhunderten öffnet sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Karfreitag. Luis de Victorias Klagegesänge sind auf Stille und innere Versenkung ausgerichtet, Claudio Monteverdi sucht nach musikalischem Ausdruck für übergroßen Schmerz, Felix Mendelssohn Bartholdy zielt auf die Gefühle der Zuhörer und lässt sie das Geschehen dramatisch miterleben. Die Orchesterwerke verlassen den kirchlichen Rahmen: Richard Wagner stellt Parsifal als Retter und Mittler der göttlichen, alles erneuernden Kraft in den Mittelpunkt des Karfreitagsgeschehens. Und Gustav Mahler thematisiert in seinem frühen Symphoniesatz "Totenfeier" die Fragen eines in der Religion Ungeborgenen: "Am Grabe eines geliebten Menschen. Sein Kampf, sein Leiden und Wollen zieht am geistigen Auge vorüber. Fragen drängen sich auf: Was bedeutet der Tod – gibt es Fortdauer?"