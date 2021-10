Datum: Sonntag, 13. März 2022 Beginn: 12:00 Uhr

Ort: Kreuzkirche

Kaiserplatz 1

53113 Bonn

Informationen Programm: Max Reger

Drei Chöre op. 39

R. Murray Schafer

Magic Songs

Felix Mendelssohn Bartholdy

Lieder im Freien zu singen (Auswahl)

Francesco Filidei

Tutto in una volta (Deutsche Erstaufführung)

Ørjan Matre

Orphic Songs für 16-stimmigen Chor

Richard Strauss

Der Abend für 16-stimmigen Chor Mitwirkende: Bundesjugendchor

SWR Vokalensemble

Anne Kohler, Dirigentin

Yuval Weinberg, Leitung

Der neu gegründete Bundesjugendchor und das SWR Vokalensemble machen gemeinsame Sache und haben sich der Zauberei verschrieben. Schamanische Gesänge von R. Murray Schafer wirken Wunder beim Reinigen von Wasser, Einreißen von Zäunen oder Anlocken von Wölfen. Francesco Filideis Klangstrom "Tutto in una volta" macht jeden Versuch zu handeln unmöglich. Und Ørjan Matre ruft in seinen "Orphic Songs" machtvolle antike Gottheiten an und schreckt nicht vor blutigen heidnischen Opferritualen zurück. Dazu zauberhafte Momente in der Natur mit Felix Mendelssohn Bartholdy und Max Reger: ein Sonnenuntergang, ein stiller Abend und jubilierende Vogelkonzerte.