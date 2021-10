per Mail teilen

Datum: Samstag, 11. Juni 2022 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: San Marco

Piazza San Marco 2

20121 Mailand

+39 2 86 11 47

biglietteria@milanomusica.org

Informationen Programm: Stefano Gervasoni

De tinieblas für Chor und Elektronik mit einer Videoinstallation von Paolo Pacini (Uraufführung, Auftrag des IRCAM und des SWR) Mitwirkende: SWR Vokalensemble

IRCAM

Thomas Goepfer, Computer Music Designer

Yuval Weinberg, Leitung

Paolo Pacini, Video

"Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe." Finsternis steht für den Urzustand der Welt. Erst das Licht bringt Leben. So wird "Es werde Licht" zum Ausgangspunkt einer vielschichtigen Schöpfungsgeschichte. Der spanische Dichter José Angel Valente greift in seinen "Lecciones de tinieblas" den biblischen Schöpfungsmythos auf und verbindet ihn mit der Form der Tenebrae-Responsorien. Der italienische Komponist Stefano Gervasoni hat aus Valentes Text einen großen Vokalzyklus geschaffen: einen modernen Klagegesang, virtuos, kontrastreich, ausdrucksstark und intensiv. Hier erlebt das Werk seine Uraufführung zusammen mit einer Videoinstallation von Paolo Pacini.