Datum: Mittwoch, 11. Mai 2022 Beginn: 19:30 Uhr

Ort: Brucknerhaus Linz

Untere Donaulände 7

4010 Linz

Informationen Programm: Adrian Willaert

Salmi spezzati aus Musica nova

Claudio Monteverdi

Geistliche Motetten aus Selva Morale

Francesco Cavalli

Musiche sacre

Luigi Nono

Sarà dolce tacere für acht Stimmen

Luigi Nono

Ha venido für Solosopran und sechs Soprane

Luigi Nono

"Hay que caminar" soñando für zwei Violinen

Mauricio Sotelo

Caminante, no hay camino für 24-stimmigen Chor und zwei Violinen (Uraufführung) Mitwirkende: Vivica Percy und Alexander Knaak, Violine

SWR Vokalensemble

Ensemble Castor

Marcus Creed, Leitung

Was die Gläubigen in der Kathedrale San Marco in Venedig wohl gedacht haben, als die Chöre zum ersten Mal von den vielen Balkonen der Kirche aus gesungen haben? Adrian Willaert war der erste Kapellmeister an San Marco, von dem "Salmi spezzati" (räumliche Psalmen) überliefert sind. Probiert haben das sicher andere vor ihm schon. Giovanni Gabrieli wurde berühmt für dieses Prinzip, aber auch Claudio Monteverdi und Francesco Cavalli haben sich diesen Effekt nicht entgehen lassen. Und selbst Luigi Nono, den berühmtesten Sohn der Stadt unter den Komponisten des 20. Jahrhunderts, hat diese Idee fasziniert und er hat sie auf seine Weise fortgesponnen. Ein Konzert, das räumliche Musik zum Thema macht und dabei Brücken von der Renaissance bis in die Gegenwart schlägt. Denn Mauricio Sotelo, selbst Schüler von Luigi Nono, knüpft mit einem neuen Werk noch einmal an die Faszination räumlicher Musik und eine berühmte Komposition seines Lehrers an.