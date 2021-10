per Mail teilen

Datum: Freitag, 10. Dezember 2021 Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Franziskaner Konzerthaus Villingen

Rietgasse 2

78050 Villingen-Schwenningen

Tickets kaufen Vorverkauf Vorverkauf: Ticket-Service Villingen-Schwenningen

Romäusring 2

78050 Villingen-Schwenningen

07721 82 25 25

tickets@villingen-schwenningen.de

Informationen Programm: Fredrik Sixten

Marias Wiegenlied

Jan Sandström

Det är en Ros utsprungen

Bent Sørensen

Sanctus und Benedictus

Gustaf Nordqvist

Jul, jul

Ørjan Matre

Eit barn er født i Betlehem

Bjørn Kåre Odde & Ensemble

Jul – Improvisationen, norwegische Volkslieder und eigene Kompositionen Mitwirkende: Bjørn Kåre Odde & Ensemble, Hardangerfiedel und Instrumentalensemble

SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Leitung

Tief verschneite Landschaften, endlose Weite. Kurze Tage und lange, dunkle Nächte. Das Licht ist magisch: fahl und grau am Tag, sternenklar in der Nacht, mit spektakulären Farbspielen wie Botschaften aus einer anderen Welt. Weihnachtliche Chormusik aus Dänemark, Schweden und Norwegen trifft in diesem Konzert auf Bjørn Kåre Odde und sein norwegisches Ensemble. Seine Musik als norwegische Folklore zu bezeichnen, greift zu kurz: 2019 war Odde norwegischer Musiker des Jahres, ausgezeichnet für seine Kompositionen, die mit traditioneller Volkmusik spielen und weit darüber hinausgehen. Sein Instrument, die Hardangerfiedel, ist eine norwegische Variante der Viola: mit Resonanzsaiten, die dem Klang eine filigrane Zartheit und Leuchtkraft verleihen. Zusammen mit seinem Ensemble verwebt er die Programmteile dieses Konzerts zu einem untrennbaren Ganzen.