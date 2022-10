per Mail teilen

Datum: Freitag, 10. März 2023 Beginn: 19:00 Uhr

18 Uhr Konzerteinführung

Livestream auf SWRClassic.de Ort: Alte Kelter Fellbach

Untertürkheimer Str. 33

70734 Fellbach

Lageplan Vorverkauf: SWR Classic Service

76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programm: Leonhard Lechner

Quid chaos

Hochzeitsmotette zu 24 Stimmen in drei Chören

Peter Eötvös

Hochzeitsmadrigal

für zwölfstimmigen Chor a cappella

André Jolivet

Épithalame

für zwölfstimmigen Chor a cappella

Igor Strawinsky

Les noces

für vier Soli, Chor, vier Klaviere und Schlagzeug Mitwirkende: Bundesjugendchor

SWR Vokalensemble

Musikfabrik Köln

Anne Kohler, Dirigentin

Yuval Weinberg, Dirigent

Zusammen mit dem Bundesjugendchor lädt das SWR Vokalensemble zur Hochzeit und lässt es dabei so richtig krachen. Leonard Lechners opulente Hochzeitsmotette von 1584 macht den Anfang: "Was für ein Chaos", fragt der allegorische Text und sucht nach dem Ort der Liebe in dieser Welt. Mit André Jolivets virtuosem Hochzeitszyklus "Épithalame" steuert das SWR Vokalensemble einen Höhepunkt der A-cappella-Literatur des 20. Jahrhunderts bei. Und bei Strawinskys russischer Bauernhochzeit für Soli, Chor, vier Klaviere und vier Schlagzeuger wird dann richtig gefeiert. Die Solisten stellt das SWR Vokalensemble.