Schul- und Familienkonzert: Pech?

Datum: Freitag, 1. April 2022 Beginn: 15:00 Uhr

Ort: Mozartsaal

Liederhalle

Berliner Platz 1-3

70174 Stuttgart

Programm: Frau Holle

Musikalisches Live-Hörspiel nach einem Märchen der Brüder Grimm mit Musik von Uģis Prauliņš (Uraufführung, Kompositionsauftrag des SWR) Mitwirkende: Katharina Hauter, Erzählerin

Mira Ebert, Regie

SWR Vokalensemble

Zoltán Pad, Leitung

"Es war einmal ein kleiner Junge namens Martin, der war ganz allein auf der Welt. Zwar hatte er eine Stiefmutter …" Halt, Stopp! Was hat Martin da verloren? Da stimmt doch was nicht. Bei "Frau Holle", dem Märchen der Brüder Grimm, dreht sich doch alles um Gold- und Pechmarie. Stimmt, aber das SWR Vokalensemble hat das Märchen kurzerhand umschreiben lassen, Rollentausch ist angesagt. Und so ist es der Goldmartin, der von frühmorgens bis spätabends im Haus der Stiefmutter und später dann bei Frau Holle arbeitet. Eine heimliche Hauptrolle spielt bzw. singt aber auch wieder das junge Publikum. Das hat mittlerweile Tradition bei dem Konzertformat "Musikalisches Live-Hörspiel". Das Publikum singt das Kinderlied "Wer will fleißige Handwerker sehn" und wird dabei vom SWR Vokalensemble äußerst virtuos begleitet. Gänsehautmomente sind beim gemeinsamen Singen garantiert. Wieder einmal hat der lettische Komponist Uģis Prauliņš ein bezauberndes Stück komponiert. Dass der Komponist in seiner Jugend in einer Rockband spielte, bevor er seine eigene Folk Fusion Band gründete, ist bei Frau Holle durchaus zu "erhören". Zum Beispiel beim "Scherenschleifer-Song", der auf Rhythmus setzt – und das Publikum mit einbezieht. Eines ist sicher: Rhythmisch geht's hier ab, auf dem Heimweg mit Ohrwürmern im Gepäck!