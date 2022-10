Torsten Müller: Herzklopfen mit Bach

"In der Partitur stehen drei Reihen mit Zahlen von 1-64, wild durcheinander, in verschiedenen Größen und Typographien. Das ist alles. Die Aufgabe ist, sich 64 Aktionen zu überlegen. Die werden auf Zettel notiert und ausgelost, was man bei welcher Ziffer machen muss. Ich trainiere viel und habe mich entschieden: Meine Aktionen haben alle mit Singen oder Radfahren zu tun. Mein Pulsschlag, mein Atem, Stellen aus der Winterreise und dem Weihnachtsoratorium, Trikot wechseln, Hand ausschlenkern, trinken, Schuhe ausziehen – das Losverfahren diktiert, was ich in welcher Reihenfolge machen muss. Schon extrem."