Georg Gädker: Exzess im Fußballstadion

"Nitchi nitchi kore ko nitchi" – "Jeder Tag ist ein guter Tag", so heißt dieser Text auf japanisch. In Teil 1 soll dieser Text 62 mal wiederholt werden. Teil 2 heißt "Repeat part 1". Und der dritte Teil sind dann nochmal ein paar Wiederholungen. 127 mal der gleiche Satz. Und was man daraus macht, ist völlig offen. Ich war früher mal Ordner in einem Fußballstadion und kenne die Abläufe, was da so passiert von dem Moment, wo man als Fan das Stadion betritt, bis zum Schlusspfiff. Und das haben wir versucht, hier als Subtext reinzubringen. "Nitchi nitchi kore ko nitchi " ist nur das Medium, das die Emotionen raus lässt. Das Warten auf den Spielbeginn, die Mannschaften, die den Rasen betreten, dann beginnt das Spiel. Und dummerweise fällt genau in dem Moment, in dem der Protagonist sein Bierchen trinkt, ein Tor der gegnerischen Mannschaft ...".