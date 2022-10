Florian Kontschak: Dusch-Gesänge mit rotem Vorhang

"Das Stück besteht nur aus Zahlen von 1 bis 64, in unterschiedlichen Formen und Größen neben und übereinander geschrieben. Jetzt geht es darum, sich 64 Aktionen auszudenken und per Zufallsverfahren auszulosen. Ich habe Musik und witzige Pannen und besondere Momente aus meiner Bühnenlaufbahn auf die Liste geschrieben. Das 'I Ging' hat bestimmt, was ich wann machen muss. Das Ergebnis ist total skurril, und natürlich kamen die peinlichen Sachen besonders oft dran. Übrigens hatte ich in meinen Rollen fast immer einen Besen in der Hand. Darum bin ich ein Hausmeister – und putze die Mannschaftsdusche im Gazi-Stadion."