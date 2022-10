Johannes Kaleschke: Nonsense-Arie mit Bodyguard und Bagger

"Die Partitur sieht aus, als hätten Kinder mit ein paar Farbstiften irgendwas hingemalt und jemand hätte ein paar Wörter drunter geschrieben. Dazu gibt es die Anweisung, diese Partitur mit 'different Styles of singing' zu gestalten. Puh – als klassisch ausgebildeter Sänger ist man normalerweise vor allem Befehlsempfänger. Hier ist man völlig auf sich gestellt. Es gibt keinen Rhythmus, keine Dynamik, nur dieses Kinder-Krikel-Krakel und die Farben. Da ist Phantasie gefragt. 14 Seiten lang! Ich habe mir für jede Farbe einen anderen Charakter, andere Stimmen ausgedacht, das hat Spass gemacht. Das Ganze dann aber hintereinander so zu performen – dahinter steckt extrem viel Arbeit. Und der Bagger? Der war einfach zufällig da – und dann gehört er auch dazu."