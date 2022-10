Höre einem Waldbrand zu

"Bei Song Book №51 heißt es nur: 'Play a recording of a forest fire'. Kein Problem. YouToube aufrufen, Waldbrand eingeben, Zuschauen/ Zuhören. Aber worum geht es? Es geht ums Hinschauen. Zuhören. Sich einlassen. Und darum, zuzulassen, was es mit einem macht. Cage war ein großer Umweltschützer. Und das zu einer Zeit, als noch niemand von veganer Ernährung, Klimapolitik und Umweltschutz gesprochen hat. Sein Vorbild war der amerikanische Sozialphilosoph Theoreau: 'Welches Recht habe ich, mich in den Wäldern aufzuhalten, wenn diese Wälder nicht in mir sind?'."