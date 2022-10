Demo im Hinterhof

"Ein zentrales Stück der Song Books. Es bezieht sich auf die Schrift des amerikanischen Sozialphilosophen Thoreau: In seiner Schrift 'Anleitung zum zivilen Ungehorsam' entwirft der eine utopische Gesellschaft, in der es keine Hierarchien mehr gibt. Es ist eine Gesellschaft, in der jeder so viel Verantwortung für sich und alles andere übernimmt, dass keine Regierung mehr nötig ist. In diesem Song sollen Fahnen gehisst werden. Die Fahne der Anarchie, die Weltfahne ... möglichst viele Fahnen, die Ideale verkörpern. Es ist eine Anweisung, sich Gedanken zu machen darüber, wie wir in Zukunft leben, wie wir miteinander umgehen wollen. Frieden. Diversität. Klimaschutz. Protest gegen das Abtreibungsverbot. Eine Fahne für jede Idee."