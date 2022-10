Judith Hilger: Das Singen der Telegraphendrähte

"Es geht um das Singen der Telegrafendrähte zwischen den Masten. 'Like a harp high over head. The telegraph harp. Wind from the north', heißt es im Text. In der Partitur steht, man kann auch eine singende Säge dazu nehmen. Das hat mich getriggert, weil ich früher Cellistin war. Aber ich musste feststellen, dass ich völlig unbegabt bin auf diesem Instrument. Und dann kamen wir auf die Idee mit dem Dosentelefon. Eine Konservendose, in deren Boden einer Schnur eingezogen wird, die ich mit den Fingern und etwas Kolophonium streiche und zupfe. Das Geräusch hat etwas Unwirkliches, Gegenstandsloses. Es ist ein statischer, fast tranceartiger Zustand, in den man da kommt."