Pelle Gudmundsen-Holmgrens (1932-2016) Chorzyklus Three Stages ist in Deutschland so gut wie unbekannt. Der dänische Komponist, der sich selbst als Ligeti-Beeinflussten bezeichnet, hat ihn komponiert für Paul Hillier und sein Ensemble Ars nova Kopenhagen. Yuval Weinberg hat ihn aus Skandinavien mitgebracht und dem SWR Vokalensemble vorgestellt. Der Zyklus hat drei Teile und lässt drei verschiedene Szenerien entstehen. Die erste Szene "In the streets" ist ein Markt – Menschenmengen, Tiere, Marktschreier rufen durcheinander, in unterschiedlichen Sprachen, auch auf Dänisch, denn es ist der Markt von Kopenhagen. Dabei schimmern immer wieder Zitate durch: Clement Jannequin, William Shakespeare, auch das Madrigal mit den Londoner Marktschreiern von Orlando Gibbons hört man, das schon Luciano Berio zu seinem großen Zyklus "Cries of London" inspiriert hat. Die zweite Szene spielt im Wald. Und im dritten Satz vermischt sich beides. Ein phantastischer Zyklus.

SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Leitung

Produktion vom 23. März 2021 in der Phönixhalle Stuttgart.