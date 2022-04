Mitsinglied: Wer will fleißige Handwerker seh'n

per Mail teilen

Wer will fleißige Handwerker seh'n? Der muss zum SWR Vokalensemble geh'n – genauer gesagt zu dessen Kinderkonzerten am 31. März und 1. April. Der lettische Komponist Uģis Prauliņš hat dem SWR Vokalensemble wieder einmal die Musik zu einem "Musikalischen Live-Hörspiel" auf den Leib geschrieben. Doch nicht nur die Gesangsprofis sind gefragt, sondern auch die jungen Besucher*innen in der Stuttgarter Liederhalle sollen mitmachen: Dafür gibt es hier schonmal das bekannte Handwerker-Lied zum Mitsingen und Üben. (Tipp: Der Liedtext lässt sich auf Wunsch im Video über das Untertitelsymbol einblenden.)