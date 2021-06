Eine Nachtmusik mit Werken von Johannes Brahms, Gustav Mahler, Kaija Saariaho, und Lily Boulanger. Mit dem SWR Vokalensemble unter der Leitung von Yuval Weinberg. Aufzeichnung im Forum Ludwigsburg, Mai 2021.

In Kooperation mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen.

Programm

Johannes Brahms

Quartette für Chor und Klavier Op 92

O Schöne Nacht! Op 92, 1

Spätherbst Op 92, 2

Gustav Mahler/Clytus Gottwald

Die zwei blauen Augen

Johannes Brahms

Quartette für Chor und Klavier Op 112

Es rinnen die Wasser Tag und Nacht Op 112, 1

Nächtens 112, 2

Kaija Saariaho

Nuits adieux pour 4 solistes et choeur a cappella

(Soli: Kirsten Drope, Judith Hilger, Rüdiger Linn, Florian Kontschak )

Gustav Mahler/Clytus Gottwald

Urlicht

Frank Martin

Songs of Ariel from Shakespeares Tempest for a cappella choir

I Come unto these yellow sands

II Ful Fathom Five

III Before you can say come and go

IV Where the bee sucks, there suck I

(Soli: Wiebke Wighardt, Bernhard Hartmann)

Lili Boulanger

Soir sur la plaine für Sopran, Tenor, Bass, gemischten Chor und Klavier

(Soli: Johanna Winkel, Hubert Mayer, Georg Gädker)

Hymne au soleil für Alt, gemischten Chor und Klavier

(Solo: Sabine Czinczel)

Interpreten

SWR Vokalensemble

Olga Wien, Klavier

Dirigent: Yuval Weinberg

Yuval Weinberg, seit 2020 Chefdirigent des SWR Vokalensembles SWR

LiebesTraumGestalten

"Nächtens wachen auf die irren, lügenmächt'gen Spukgestalten" heißt es in einem der Klavierquartette von Johannes Brahms. Und auch in der Traumsequenz "Nuits adieux" von der finnischen Komponistin Kaija Saariaho tauchen filigrane Traumbilder auf, die von Liebe und Tod erzählen, von Eros und Verzicht. Um Träume und Alpträume geht es in diesem Konzert, um sehnsüchtige Liebe, um Tod und Verklärung und um eine nächtliche Hellsichtigkeit, die mehr weiß vom großen Ganzen, das Mensch und Natur, Erde und Kosmos verbindet. Dabei ist eines sicher: Auch die tiefste Nacht endet mit einem Sonnenaufgang – und dieses Konzert mit einem impressionistischen Klanggemälde für Soli Chor und Klavier von der jungen Lilly Boulanger – der größten impressionistischen Komponistin neben Debussy und Ravel.