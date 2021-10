SWR Vokalensemble: Von der Kunst zu leben – und der Kunst zu sterben

Das SWR Vokalensemble singt Chorwerke von Schütz, Bach, Schein, Tomkins, Weelkes und Wilbye. Konzertmitschnitt aus der Stuttgarter Stiftskirche vom 25. Juli 2020.

Programm

Henry Purcell

Hear my prayer, O Lord

Remember not, Lord, our offences

Heinrich Schütz

Die mit Tränen säen

Johann Hermann Schein

Da Jakob vollendet hat

Heinrich Schütz

Selig sind die Toten

Thomas Tomkins

When David heard, that Absalon was slain

Thomas Weelkes

When David heard, that Absalon was slain

Johann Michael Bach

Unser Leben währet siebzig Jahr / O Herr lass Dein lieb Engelein

Halt was du hast / Jesu meine Freude

John Wilbye

O wretched man

Draw on, sweet night

Interpreten

SWR Vokalensemble

Dirigent: Marcus Creed

Zum Programm

Madrigale und Motetten des Frühbarock hat Marcus Creed zusammengestellt für dieses solistische Chorkonzert, von Heinrich Schütz, Johann Michael Bach, Hermann Schein, Thomas Tomkins, Thomas Weelkes und John Wilbye. Es sind Welt- und Selbsterfahrungen aus Deutschland und dem elisabethanischen England des 17. Jahrhunderts, die in dieser Vokalmusik ihren Ausdruck suchen. Musik aus Zeiten von Pest und Cholera, von Hungersnot, Bürgerkrieg und politischer Willkür. Zugegeben: Es weht ein melancholischer Zug durch diese Musik (was sie nur noch schöner macht), aber ihre Botschaft ist von großer Weisheit, denn die Menschen damals hatten verinnerlicht, was wir gerne verdrängen: Der Tod ist Teil des Lebens. Und gerade weil das Leben endlich ist, ist es so kostbar.

