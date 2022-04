Freiheit als Provokation – John Cages "Song Books" mit dem SWR Vokalensemble

per Mail teilen

Die Königin der Nacht singt ihre Rache-Arie und lässt in einer Großküche ihre Wut an einer roten Paprika aus – eine andere Sängerin meditiert auf einem wackeligen Tisch zwischen den riesigen Maschinen einer Seifenmanufaktur. Die "Songs Books" von John Cage sind eine Sammlung von Konzepten, die irgendwo zwischen Musik und Theater angesiedelt sind. Graphische Partituren, Anweisungen zum Würfeln, Buchstaben und Zahlen in unterschiedlicher Größe und Typographie, rätselhafte theatralische, auch humorvolle Anweisungen.

Angelika Luz und Andreas Ammer haben mit dem SWR Vokalensemble die Song-Book-Songs von John Cage neu inszeniert – als lustvoll, witzig und bunt inszenierte Video-Clips, bei denen man nie weiß, was als nächstes kommt.

Das SWR Experimentalstudio ist mit von der Partie und interpretiert die live-elektronischen Klänge der Songs (Michael Acker, Klangregie).