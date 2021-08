Agata Szmuk wurde 1994 in Polen geboren und ist Absolventin der Gesangklasse der Hochschule für Musik in Łódź sowie der Geigenklasse an der Staatlichen Musikschule in Jastrzębie-Zdrój. 2019 erhielt sie ein Stipendium der Stadt Jastrzębie-Zdrój und debütierte 2017 mit der Rolle der Ino in "Semele" von G. F. Händel am Großen Theater in Łódź. Seit 2018 ist sie beruflich mit dem Philharmonischen Chor Artur Rubinstein in Łódź verbunden. Sie nahm an anzahlreichen Meisterkursen teil, u. a. bei Joanna Borowska, Joanna Niederdorfer, Robert Nakoneczny, Marianne Berglöf und Liv Solveig.

