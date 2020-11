Der neue Chefdirigent mit seinem Antrittskonzert beim SWR Vokalensemble. Leider ohne Publikum, dafür mit wunderbarer Chormusik von Brahms, Messiaen und Matre.

Programm

Johannes Brahms

Zwei Gesänge für sechsstimmigen Chor aus op. 42

1. Abendständchen (Clemens Brentano)

3. Darthulas Grabgesang (Ossian)

Olivier Messiaen

Cinq Rechants, Chant d'amour für 12 Stimmen

1. Hayo kapritama la li la li la li la ssaréno

2. Ma première fois terre terre l'éventail déployé

3. Ma robe d'amour mon amour ma prison d'amour

4. Niokhamâ palalan(e)sou-kî mon bouquet tout défait rayonne

5. Mayoma kalimolimo mayoma kalimolimo

Ørjan Matre

Orphic Songs für 16-stimmigen Chor



Interpreten

SWR Vokalensemble

Dirigent: Yuval Weinberg

Das Antrittskonzert von Yuval Weinberg als neuem Chefdirigenten des SWR Vokalensembles: Ein Programm, das den Gesang bei seinen kultischen Wurzeln packt. Johannes Brahms imaginiert in seinen Gesängen op. 42 seit Jahrhunderten verklungene Balladen der alten Kelten. Olivier Messiaen beschwört in seinem "Chant d'amour" kabbalistische Rituale und ruft berühmte Liebespaare der ganzen Menschheitsgeschichte an. Der Norweger Ørjan Matre komponiert fiktive Hymnen und Opferrituale des vorantiken Griechenland und kommt dabei zu einer Musik von so archaischer Kraft und exotischer Farbigkeit, dass man sich an Strawinskys Le Sacre du Printemps erinnert fühlt.