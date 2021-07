Im Livestream auf SWRClassic.de am 24. Juli 2021 ab 19 Uhr.

Programm

John McCabe

Solomon, where is thy throne – Motette auf Texte von James Clarence Mangan

Benjamin Britten

Sacred and profane – Eight Medieval Lyrics für fünf Stimmen a cappella

William Walton

Set me as a seal upon thine heart

Olivier Messiaen

L' Abime des oiseaux aus Quatuor pour la fin du temps für Klarinette solo

Jean-Yves Daniel-Lesur

Le cantique des cantiques für zwölf gemischte Stimmen

Mitwirkende

Sebastian Manz, Klarinette

SWR Vokalensemble

Bart Van Reyn, Dirigent

Im Grenzland sind diese Chorwerke zu Hause: im Grenzland zwischen alt und neu, diesseits und jenseits, vokal und instrumental. Jahrhundertealte Texte wie das Hohelied und Volkslieder aus dem englischen Mittelalter treffen auf temperamentvolle moderne Sätze, die ihre Nähe zur Jazzharmonik auskosten und auf traumartig irreale Klangwelten, die fast an Unterwassermusik erinnern. Klangvolle, kontrastreiche, geistreiche Musik aus der Feder von John McCabe, Daniel-Lesur und Benjamin Britten. Dazwischen spielt Sebastian Manz Messiaen: ein Klarinetten-Solo wie ein Echo aus der Unendlichkeit.

