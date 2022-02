Helmut Lachenmann: Consolation II

Das SWR Vokalensemble singt Chorwerke der Moderne unter der Leitung von Yuval Weinberg.

Wessobrunner Gebet

Mir gestand der Sterblichen Staunen als Höchstes,

Dass Erde nicht war, noch oben Himmel,

Noch Baum, noch irgend ein Berg nicht war,

Noch der Mond nicht leuchtete, noch das gewaltige Meer,

Da noch nirgends nichts war an Enden und Wenden,

Da war der eine allmächtige Gott.

Kaum zu glauben, aber dieses Gedicht entstand um 900 nach Christus, zur Zeit der Karolinger. Es ist das älteste christliche Gedicht, das uns in der deutschsprachigen Literatur erhalten ist, geschrieben in karolingischen Minuskeln und gedichtet in althochdeutschen Langversen. Man fand es in einer Sammelhandschrift im Kloster Wessobrunn. Über den Dichter weiß man nichts, aber es wird vermutet, dass ein angelsächsischer Missionar es in Auftrag gegeben hat, um die heidnischen Germanen auf die Taufe vorzubereiten. Worum es geht? Es ist ein Loblied auf die Schöpfung und preist den, der vor aller Schöpfung war: Gott.

Helmut Lachenmann hat diesen berühmten Text – nein nicht vertont, sondern zer-tont – müsste man eigentlich sagen. Für ihn ist der Text selbst schon das musikalische Material, mit dem er komponiert. Vokale, Konsonanten, Atemgeräusche werden zu einer ausdrucksstarken Musik, zu existenzieller, menschlicher Äußerung. Radikaler kann man Vokalmusik nicht denken. 1968 war dieses Werk ein Skandal. Heute ist es eine Ikone, die viele jüngere Komponisten beeinflusst und inspiriert hat.

SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Leitung

Produktion 2021