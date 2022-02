Giacinto Scelsi: Tre Canti Sacri

Das SWR Vokalensemble singt Klassiker der Moderne unter der Leitung von Yuval Weinberg.

Eine unruhige, bebende Klanglandschaft – und doch ist sie "dolcissimo, trasparente" vorzutragen, "molto chiaro": sanft, durchsichtig, glasklar. Schrille Reibeklänge mischen sich in sie wie atmosphärische Störungen, und die aufschlagende Quinte des Anfangs verliert sich in immer größeren Entfernungen zu Rufen wie von Fischern auf der Weite des Meeres. Wie oft bei Giacinto Scelsi liegt Südliches, Landschaftliches über der Musik – und transzendiert sich in etwas Anderes. "Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto", so beschwören die Singstimmen die verborgene Botschaft dieser Musik: "Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing vom Heiligen Geist." Scelsi hat in der fernostasiatischen Tradition die für ihn prägende Einsicht in die Vollkommenheit des Universums erhalten und einen Weg gefunden, ihr auch in seiner Musik Gehör zu verschaffen. Das feine Stimmengewebe ist von Vierteltönen durchwirkt und schließt im letzten der "Tre canti sacri" (Drei geistlichen Gesänge) neben leisem, engschrittigem Pulsieren auch die Ekstase nicht aus. Just bei der Vision vom "Frieden auf Erden" – "pax" – bricht bei Scelsi die Klanglandschaft mit skandierenden, scharfkantigen Rhythmen auf: Der Himmel öffnet sich, um die Erde zu retten.

SWR Vokalensemble

Yuval Weinberg, Leitung

Produktion 2021