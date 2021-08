Filippa Möres-Busch (*1993 in Köln) erhielt ihren ersten Gesangsunterricht bei Irmhild Wicking. Seit 2013 studiert sie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (HMDK) Gesang bei Bernhard Jaeger-Böhm und Schulmusik. Meisterkurse mit den King's Singers und Sabine Goetz gaben prägende Impulse. Möres-Busch ist im Raum Stuttgart solistisch und in diversen Chören und Ensembles tätig, so im Kammerchor Stuttgart und im mehrfach prämierten Vokalsextett Ensemble Encore.

