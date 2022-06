Datum: Donnerstag, 4. Oktober 2018 Beginn: 20:00 Uhr

Einführung um 19 Uhr Ort: Eberhard St. Domkirche

Stauffenbergstrasse 3 3

70173 Stuttgart

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

https://swrservice.de/swr-classic Programmheft Programm: Chorwerke von Nystedt, Sandström, Holliger, Schnebel, Mundry und Kagel



Knut Nystedt

Immortal Bach für fünf Chöre

Sven-David Sandström

Komm, Jesus, komm für zwei gemischte Chöre

Heinz Holliger

Winter I aus: Die Jahreszeiten für Chor a cappella

Dieter Schnebel

Contrapunctus I für 20 Stimmen a cappella

Isabel Mundry

Mouhanad für 24-stimmigen Chor a cappella (Teil-UA, Kompositionsauftrag des SWR)

Mauricio Kagel

Chorbuch für Vokalensemble und Tasteninstrument (Auswahl) Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Jürgen Kruse, Tasteninstrument

Dirigent: Florian Helgath

Das SWR Vokalensemble SWR SWR/Klaus Mellenthin -

"Nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle an Bach", befand Mauricio Kagel. Das Tübinger Bachfest befasst sich in diesem Jahr mit den Kompositionen und Bearbeitungen des Thomaskantors. Das SWR Vokalensemble steuert Vokalmusik des 20./21. Jahrhunderts bei: Das Spektrum reicht von Dieter Schnebels Konzept, Bachs Fuge mitten durch das Publikum wandern zu lassen, über Nystedts Idee, einen Bach-Choral in einen luzide schimmernden Mikrokanon zu verwandeln, über Sandströms postmoderne Neukomposition von Bachs Motetten bis hin zu Mauricio Kagels "Chorbuch" mit verfremdeten Bachchorälen. Und Isabel Mundry hat Bachs Klangrede zu einem Werk inspiriert, in dem sie das Zuhören musikalisch verarbeitet.