Datum: Samstag, 3. November 2018 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Gaisburger Kirche

Faberstr. 16

70188 Stuttgart

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: SWR Classic Service



76492 Baden-Baden

07221-300 100

Programm: Chorwerke von Poulenc, Smolka und de Leeuw



Francis Poulenc

"Un Soir de Neige", Kleine Kantate auf ein Gedicht von Paul Éluard für gemischten Chor

Martin Smolka

The Name Emmanuel für Chor (Deutsche Erstaufführung)

Ton de Leeuw

Car nos vignes sont en fleurs für 12 gemischte Stimmen

Ton de Leeuw

"Silence" aus: Fünf Hymnen für gemischten Chor

Francis Poulenc

"Figure humaine", Kantate auf einen Text von Paul Éluard für gemischten Doppelchor à 6 Stimmen Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Dirigent: Peter Dijkstra

Die Kompositionen dieses Abends sind leidenschaftliche Appelle für Menschlichkeit und Frieden. Paul Éluards flammende Ode "Liberté", 1942 als Flugblatt aus dem Untergrund gegen die deutsche Besatzung verbreitet, wurde zur Ikone der Résistance. Francis Poulenc versetzt den Text mit seinen surrealistischen Bilder in einen poetischen Schwebezustand, der jedes Pathos ausschließt und den Klang der Sprache zum Leuchten bringt. Auch Ton de Leeuw verbindet mit der menschlichen Stimme die Idee der Humanität. Die Polyphonie ist ihm Sinnbild für ein menschliches Miteinander in Frieden und Freiheit, für individuelle Vielfalt, die gemeinsame Sache macht. Martin Smolka vereint in seiner Komposition "The Name Emmanuel" Traumbilder und Verheißung: Der Engel des Herrn erscheint dem Heiligen Joseph und kündigt ihm die Geburt Jesu an, als "Emmanuel, das heißt: Gott ist mit uns".