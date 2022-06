Datum: Samstag, 15. Oktober 2016 Beginn: 10:00 Uhr

Ort: Christuskirche

Ecke Max-Egons-Straße/ Irmastraße

78166 Donaueschingen

Lageplan Tickets kaufen Vorverkauf: Amt Kultur, Tourismus und Marketing

Karlstraße 58

78166 Donaueschingen

(+49)(0)771/857-221 (+49)(0)771/857-222 (+49)(0)771/857-223

Programm: Videomitschnitt aus der Christuskirche Donaueschingen vom 15.10.2016.



Joanna Bailie (*1973)

Music from Public Places für 24 Stimmen, Elektronik und Instrumente Mitwirkende: SWR Vokalensemble

Améi Quartett

Dirigent: Marcus Creed

Programm

Die englische Komponistin Joanna Bailie erkundet in ihren Werken die Berührungspunkte zwischen Musik und Wirklichkeit. Mit ihrer Reihe der "Artificial Environments" verband sie musikalisches Ambiente mit Natur- und Umgebungsgeräuschen. Auch in ihrem neuen Werk "Music from Public Places" schafft sie einen Übergang zwischen der erratisch-entrückten Klangwelt des Chores und einem sakralen öffentlichen Klangraum. So setzt die 1973 in London geborene Komponistin in ihrem Auftragswerk für die Donaueschinger Musiktage einen Prozess in Gang, bei dem sich verschiedene akustische Wirklichkeiten miteinander verschränken und der dem Publikum eine den Raum aufhebende Hörerfahrung ermöglicht.