Marcus Creed hat für das vorliegende Album mehrere Bände der zentralen "Musae Sioniae" von Michael Praetorius sowie weitere Drucke seiner Werke durchforstet und seine beliebtesten Weihnachtslieder in unterschiedlichen Besetzungen ausgewählt. Das Ergebnis ist ein ungewöhnlich abwechslungsreiches Weihnachtsalbum.

Michael Praetorius war nicht nur ein phantasievoller Komponist und Musiker, sondern offensichtlich auch Pragmatiker. Für die Gestaltung seiner Kirchenmusik hat er die wichtigen Kirchenlieder und Choräle gleich mehrmals ausgesetzt, für alle erdenklichen Besetzungen. Und so hat man in seiner Sammlung Musae Sionis die Qual der Wahl: Will man "In dulci iubilo" als schlichten vierstimmigen Satz, als virtuoses Konzert für zwei, drei oder vier Stimmen, oder als anspruchsvollen für achtstimmen Chor? Am besten alles zusammen, hat Marcus Creed entschieden und für jede Strophe einen anderen Satz ausgewählt. So sind sechs wunderschöne Choralkonzerte entstanden. Und Praetorius' berühmtester Satz ist auch dabei: "Es ist ein Ros entsprungen".

In dulci jubilo Originaltitel: In dulci jubilo. Weihnachtskonzerte von Michael Praetorius

Interpret: SWR Vokalensemble

Dirigent: Markus Creed

Komponist: Michael Praetorius

Bestellnummer: SWRmusic CD 19109

