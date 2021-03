per Mail teilen

"Der Kaiser ist in der Garderobe!" Das SWR Vokalensemble setzt seine preisgekrönte CD-Reihe mit musikalischen Märchenerzählungen fort. Mit Lars Reichow als Erzähler.

Des Kaisers neue Kleider, CD mit dem SWR Vokalensemble SWR Ulrike Bahl

"Vor vielen, vielen Jahren, da lebte ein Kaiser in diesem Land." – Nichts liebte dieser Kaiser so sehr wie schöne Kleider. Hätte er ein Handy gehabt, er hätte den ganzen Tag auf Instagram seinen Status gepostet. Bis eines Tages zwei Betrüger auftauchen, die ihn gnadenlos bloßstellen. Hans Christian Andersens Märchen über Schein und Sein ist nach wie vor brandaktuell. Das SWR Vokalensemble hat den lettischen Komponisten Uģis Prauliņš beauftragt, dazu eine neue Musik zu schreiben – eine äußerst virtuose, dabei witzig und humorvoll mit den unterschiedlichsten Musikstilen spielende Komposition. Erzähler ist der Kabarettist Lars Reichow, auch bekannt durch Sendungen in SWR2.

Des Kaisers neue Kleider Originaltitel: Des Kaisers neue Kleider

Interpret: SWR Vokalensemble

Erzähler: Lars Reichow

Dirigent: Florian Benfer

Komponist: Uģis Prauliņš

Text: Hans Christian Andersen

Bestellnummer: S8793CD (Helbling Verlag)